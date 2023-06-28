Флойд Мейвезер: «Канело – отличный боксер, но, как мне кажется, он боится Бенавидеса»

Теги Флойд Мейвезер-младший Сауль Альварес бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Флойд Мейвезер считает, что Сауль Альварес избегает поединка с Давидом Бенавидесом.

«Мы продолжаем говорить о том, что нужен бой между Канело и Бенавидесом. Сауль – отличный боксер, но, как мне кажется, он боится Давида. Это просто мое личное мнение, и я имею полное право его высказывать.

Думаю, что так оно и есть. Мы хотим увидеть Канело в бою против Бенавидеса. Давайте устроим это!», – заявил экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший.

Сауль Альварес: «Бенавидес – хороший боец. Но все говорили о Головкине также, пока он не подрался со мной»

Бивол – о возможном бое Канело и Бенавидеса: «Давид – не самый простой соперник»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
jwbmwbqvih
Мэй знает о чем говорит! Он спец по подбору соперников в удобное для него время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий