Флойд Мейвезер: «Канело – отличный боксер, но, как мне кажется, он боится Бенавидеса»

Флойд Мейвезер считает, что Сауль Альварес избегает поединка с Давидом Бенавидесом.

«Мы продолжаем говорить о том, что нужен бой между Канело и Бенавидесом. Сауль – отличный боксер, но, как мне кажется, он боится Давида. Это просто мое личное мнение, и я имею полное право его высказывать.

Думаю, что так оно и есть. Мы хотим увидеть Канело в бою против Бенавидеса. Давайте устроим это!», – заявил экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший.

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