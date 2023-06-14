Бивол – о возможном бое Канело и Бенавидеса: «Давид – не самый простой соперник»
Дмитрий Бивол не видит фаворита в бою Сауля Альвареса и Давида Бенавидеса.
«Это интересный бой, но мне не нравится давать прогнозы. Я думаю, что шансы 50 на 50, это не самый простой соперник для Сауля Альвареса, Давид может создать ему много проблем», – сказал чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.
Бивол – об отказе WBC организовывать бой с Бетербиевым: «Это несправедливо. Не смешивайте политику и спорт»
Бивол – об отказе WBC проводить бой с Бетербиевым: «Это забавно. Артур по-прежнему россиянин»
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