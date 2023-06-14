Бивол – о возможном бое Канело и Бенавидеса: «Давид – не самый простой соперник»

Дмитрий Бивол не видит фаворита в бою Сауля Альвареса и Давида Бенавидеса.

«Это интересный бой, но мне не нравится давать прогнозы. Я думаю, что шансы 50 на 50, это не самый простой соперник для , может создать ему много проблем», – сказал чемпион мира в полутяжелом весе .

Бивол – об отказе WBC организовывать бой с Бетербиевым: «Это несправедливо. Не смешивайте политику и спорт»

Бивол – об отказе WBC проводить бой с Бетербиевым: «Это забавно. Артур по-прежнему россиянин»