Бивол – о возможном бое Канело и Бенавидеса: «Давид – не самый простой соперник»

Теги Сауль Альварес Дмитрий Бивол бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол не видит фаворита в бою Сауля Альвареса и Давида Бенавидеса.

«Это интересный бой, но мне не нравится давать прогнозы. Я думаю, что шансы 50 на 50, это не самый простой соперник для Сауля Альвареса, Давид может создать ему много проблем», – сказал чемпион мира в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.

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