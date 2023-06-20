Баду Джек – о сорвавшемся поединке с Канело: «Они сказали, что разница в весе слишком велика, и предложили мне, старику, скинуть 9 кг»

Баду Джек рассказал о причинах срыва боя с Саулем Альваресом.

«Я не буду драться с Канело в следующем бою. Они сказали, что разница в весе слишком велика, и предложили мне, старику, скинуть 9 кг, чтобы провести титульный бой ниже первой тяжелой категории. Кроме того, они хотят добавить пункт о регидратации.

Канело, дай фанатам то, что они хотят видеть больше всего – бой с Давидом Бенавидесом», – заявил чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Баду Джек.

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