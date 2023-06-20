Баду Джек – о сорвавшемся поединке с Канело: «Они сказали, что разница в весе слишком велика, и предложили мне, старику, скинуть 9 кг»
Баду Джек рассказал о причинах срыва боя с Саулем Альваресом.
«Я не буду драться с Канело в следующем бою. Они сказали, что разница в весе слишком велика, и предложили мне, старику, скинуть 9 кг, чтобы провести титульный бой ниже первой тяжелой категории. Кроме того, они хотят добавить пункт о регидратации.
Канело, дай фанатам то, что они хотят видеть больше всего – бой с Давидом Бенавидесом», – заявил чемпион мира по версии WBC в первом тяжелом весе Баду Джек.
Боб Арум: «Сауль Альварес – один из вариантов для Артура Бетербиева»
Журналист Коппинджер – о следующем сопернике Канело: «Есть два кандидата: Джермалл Чарло и Баду Джек»
1 комментарий