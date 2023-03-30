Сауль Альварес: «Бенавидес – хороший боец. Но все говорили о Головкине также, пока он не подрался со мной»

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес поделился своим мнением относительно Давида Бенавидеса, а также прокомментировал его победу в бою с Калебом Плантом.

«Сейчас все видят «Монстра», но, очевидно, имеет значение, с кем находишься в ринге. Это не то же самое, когда эти парни дерутся со мной. Что-то подобное было с Головкином. Все говорили, что он нокаутер и монстр, но, в конце концов, что он сделал?

Плант в их бою явно выиграл первые раунды. В нашем поединке с Калебом все складывалось по-другому. Все же тот факт, что Плант не был нокаутирован, не означает, что Бенавидес является плохим бойцом. Просто есть соперники, которые подходят ему больше остальных.

Бенавидес – хороший боец. Но все говорили о Головкине также, пока он не подрался со мной. Все кричали: «Он монстр и собирается нокаутировать тебя». В итоге я показал, что находится в ринге со мной, не то же самое, что с другими бойцами. Это другое», – сказал Альварес.

Напомним, что Дэвид и Калеб провели поединок 25-го марта на арене MGM Grand Garden Лас-Вегасе, штат Невада, США. Бенавидес победил своего оппонента единогласным решением судей.

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