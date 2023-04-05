Отец Бенавидеса: «Канело стал все чаще выпивать»

Теги суперсредний вес Сауль Альварес бокс Давид Бенавидес Бокс/MMA/UFC

Хосе Бенавидес, отец и тренер временного чемпиона WBC Давида Бенавидеса, поделился ожиданиями от возможного поединка между его сыном и Саулем Альваресом.

«Давид победит Канело Альвареса. Сауль в профессиональном боксе с 16 лет, побил огромное количество людей, провел много боев. Думаю, его организм изношен постоянными тренировочными лагерями.

Он был невероятно дисциплинированным, усердно работал, но теперь он стал все чаще выпивать. Он играет в гольф, управляет бизнесом. Он перестал быть боксером. Давид – настоящий боксер, да еще и моложе», – сказал Бенавидес.

Бенавидес: «Канело должен дать мне титульный бой»

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