Майк Тайсон: «Я хочу, чтобы Бенавидес дрался с тем, кто победил Альвареса – Биволом»

Майк Тайсон хочет увидеть бой Бивола и Бенавидеса.

«Видите ли, я думаю, Бенавидес никогда не подерется с Канело. Я хочу, чтобы он бился с полутяжеловесом, который победил Альвареса – Биволом.

Вы знаете, что они делают с такими парнями, как Давид? Они ждут пока те пройдут пик, а затем зовут их на бой.

Они заставляют этих парней слишком долго ждать», – заявил Тайсон.

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