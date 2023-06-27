Топурия занял пятое место в рейтинге полулегкого веса UFC
Илия Топурия поднялся в топ полулегкого дивизиона UFC.
Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия занял пятое место в дивизионе до 66 кг после победы над Джошем Эмметтом.
Выше Топурии в рейтинге только Арнольд Аллен, Брайан Ортега, Макс Холлоуэй, временный чемпион Яир Родригес и неоспоримый чемпион Алекс Волкановски.
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