Топурия занял пятое место в рейтинге полулегкого веса UFC

Илия Топурия поднялся в топ полулегкого дивизиона UFC.

Испанский боец UFC грузинского происхождения занял пятое место в дивизионе до 66 кг после победы над .

Выше Топурии в рейтинге только , Брайан Ортега, , временный чемпион Яир Родригес и неоспоримый чемпион .

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