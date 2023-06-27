Топурия занял пятое место в рейтинге полулегкого веса UFC

Теги полулегкий вес UFC Макс Холлоуэй Джош Эмметт Брайан Ортега Яир Родригес Александр Волкановски Илия Топурия Арнольд Аллен Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия поднялся в топ полулегкого дивизиона UFC.

Испанский боец UFC грузинского происхождения Илия Топурия занял пятое место в дивизионе до 66 кг после победы над Джошем Эмметтом.

Выше Топурии в рейтинге только Арнольд Аллен, Брайан Ортега, Макс Холлоуэй, временный чемпион Яир Родригес и неоспоримый чемпион Алекс Волкановски.

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4 комментария

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Люблю Марго Робби
Отдайте его Максу и весь хайп вокруг испанского хачапури испарится
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Давид Кочинян
Нужно либо ждать Яира после Волка, либо пытаться затащить в партер Макса. Если пройдёт это испытание, то обязательно получит титульник.
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