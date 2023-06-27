Топурия – о знакомстве с Серхио Рамосом: «Где-то год назад после моего боя он написал мне»
Илия Топурия рассказал, как познакомился с футболистом Серхио Рамосом.
«Примерно год назад это произошло. Он написал мне после одного из моих боев, начал следить за мной, писать мне.
Перед боем с Эмметтом он сказал мне, что придет посмотреть и поддержать меня. Я ответил ему: «Неужели, это правда?»
Он сказал, что находится в отпуске, у него нет футбольных матчей и он придет посмотреть на мой бой», – сказал полулегковес UFC Илия Топурия.
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