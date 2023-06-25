Топурия уверен в победе над Волкановски: «Буду доминировать все пять раундов»
Илия Топурия уверен в доминантной победе над Алексом Волкановски.
«Знаю, что могу победить любого в этом дивизионе. Просто сегодня было жестко. Но я победил Эмметта довольно легко.
С Алексом все будет по-другому. Рецепт будет тот же. Я собираюсь нокаутировать его в первом-втором раунде.
Если не выйдет, буду доминировать над ним все пять раундов, без проблем. Когда Волкановски будет драться с Родригесом, я буду наблюдать за своей следующей добычей», – сказал полулегковес UFC Илия Топурия.
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