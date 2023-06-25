Топурия уверен в победе над Волкановски: «Буду доминировать все пять раундов»

Теги полулегкий вес UFC Джош Эмметт Яир Родригес Александр Волкановски Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия уверен в доминантной победе над Алексом Волкановски.

«Знаю, что могу победить любого в этом дивизионе. Просто сегодня было жестко. Но я победил Эмметта довольно легко.

С Алексом все будет по-другому. Рецепт будет тот же. Я собираюсь нокаутировать его в первом-втором раунде.

Если не выйдет, буду доминировать над ним все пять раундов, без проблем. Когда Волкановски будет драться с Родригесом, я буду наблюдать за своей следующей добычей», – сказал полулегковес UFC Илия Топурия.

Серхио Рамос поздравил Топурию после победы над Эмметтом

Топурия – о победе над Эмметтом: «Ждал, что нокаутирую его в первом раунде, но Джош очень жесткий»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Марго Робби
Лёгкие деньги для Алекса, испанский носорог много на себя берёт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий