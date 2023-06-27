Топурия предложил провести турнир UFC на «Сантьяго Бернабеу»: «Будет аншлаг, не сомневаюсь»

Илия Топурия предложил UFC провести турнир на стадионе «Реала» в Мадриде.

«Где провести турнир UFC? В Мадриде на «Сантьяго Бернабеу», стадионе «Реала». Будет аншлаг, не сомневаюсь, у меня нет ни единого сомнения.

Испания – место, куда многие захотят приехать. Это Европа, туда может приехать любой желающий, это не так уж дорого обойдется, ведь Испания – не самая дорогая страна», – сказал испанский полулегковес UFC Илия Топурия.

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