Топурия назвал условие для боя с Холлоуэем: «Давайте сделаем это в Испании»

Теги полулегкий вес UFC Макс Холлоуэй Илия Топурия Бокс/MMA/UFC

Илия Топурия хочет драться с Максом Холлоуэем в Испании.

«Я следующий парень в очереди на титул, но могу и подождать. Терпение – один из лучших навыков, который у меня есть.

Если они предложат мне бой с Максом Холлоуэем в Испании, давайте сделаем это. Если нет, то я буду ждать свой титульник. Вот и все», – сказал полулегковес UFC Илия Топурия.

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1 комментарий

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dreamstep
Макс это имя в единоборствах. Где скажут драться там и будешь.
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