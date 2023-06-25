Топурия назвал условие для боя с Холлоуэем: «Давайте сделаем это в Испании»

Илия Топурия хочет драться с Максом Холлоуэем в Испании.

«Я следующий парень в очереди на титул, но могу и подождать. Терпение – один из лучших навыков, который у меня есть.

Если они предложат мне бой с в Испании, давайте сделаем это. Если нет, то я буду ждать свой титульник. Вот и все», – сказал полулегковес UFC Илия Топурия.

Топурия уверен в победе над Волкановски: «Буду доминировать все пять раундов»

Серхио Рамос – о победе Топурии: «Выше всех ожиданий. Поздравляю тебя, брат!»