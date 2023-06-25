Топурия назвал условие для боя с Холлоуэем: «Давайте сделаем это в Испании»
Илия Топурия хочет драться с Максом Холлоуэем в Испании.
«Я следующий парень в очереди на титул, но могу и подождать. Терпение – один из лучших навыков, который у меня есть.
Если они предложат мне бой с Максом Холлоуэем в Испании, давайте сделаем это. Если нет, то я буду ждать свой титульник. Вот и все», – сказал полулегковес UFC Илия Топурия.
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