Бивол – о следующем бое: «Надеюсь вернуться на ринг в октябре»

Дмитрий Бивол хочет провести следующий бой в октябре 2023 года.

«Надеюсь, вернуться на ринг в сентябре-октябре. Точнее, в октябре. Чтобы принять бой в сентябре, мне должны были сделать предложение несколько недель назад», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе .

Напомним, что последний раз он выходил на ринг в ноябре 2022 года, победив единогласным решением судей.

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