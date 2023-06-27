Бивол – о следующем бое: «Надеюсь вернуться на ринг в октябре»
Дмитрий Бивол хочет провести следующий бой в октябре 2023 года.
«Надеюсь, вернуться на ринг в сентябре-октябре. Точнее, в октябре. Чтобы принять бой в сентябре, мне должны были сделать предложение несколько недель назад», – сказал чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрий Бивол.
Напомним, что последний раз он выходил на ринг в ноябре 2022 года, победив Хильберто Рамиреса единогласным решением судей.
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