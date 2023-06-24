Менеджер Бивола: «Слова промоутера Бетербиева говорят о том, что им не нужен бой. Они соглашаются на любые варианты, но избегают Бивола»

Теги Артур Бетербиев Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Бокс/MMA/UFC

Менеджер Дмитрия Бивола считает, что команда Артура Бетербиева избегает поединка.

«Matchroom и остальная часть нашей промоутерской команды были очень близки к договоренности по организации боя Бивола и Бетербиева на Ближнем Востоке. Но я слышал в СМИ, что промоутер Артура говорил о желании устроить бой с Бенавидесом или Канело, выступив против поединка с Дмитрием.

Это говорит о том, что его команда никогда не хотела боя, как и Канело. Они соглашаются на любые варианты, но избегают Бивола, который считается одним из самых сильных боксеров в мире», – заявил менеджер Бивола Вадим Корнилов.

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