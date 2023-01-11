Менеджер Дмитрия Бивола признан лучшим в 2022 году по версии WBA
Вадим Корнилов, представитель чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, признан менеджером года по версии WBA.
Дмитрий Бивол в 2022 году провел два боя, успешно защитив титул WBA против Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.
Корнилов – гражданин США. Помимо Бивола, представляет интересы чемпиона IBF и WBA во втором легчайшем весе Муроджона Ахмадалиева.
Бивол стал первым россиянином, которого признали лучшим боксером года по версии американских журналистов
Комментарии