Менеджер Дмитрия Бивола признан лучшим в 2022 году по версии WBA

Теги WBA полутяжелый вес Сауль Альварес Вадим Корнилов Дмитрий Бивол бокс Хильберто Рамирес Бокс/MMA/UFC

Вадим Корнилов, представитель чемпиона мира по боксу в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, признан менеджером года по версии WBA.

Дмитрий Бивол в 2022 году провел два боя, успешно защитив титул WBA против Сауля Альвареса и Хильберто Рамиреса.

Корнилов – гражданин США. Помимо Бивола, представляет интересы чемпиона IBF и WBA во втором легчайшем весе Муроджона Ахмадалиева.

Бивол стал первым россиянином, которого признали лучшим боксером года по версии американских журналистов

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