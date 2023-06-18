Эдуард Вартанян: «У Царукяна есть все шансы победить Махачева. Он изменился, стал сильнее»
Эдуард Вартанян считает, что Арман Царукян может победить Ислама Махачева.
«Конечно, я знаю Армана, спарринговал с ним. Он очень хороший боец. Я считаю, что у него есть все шансы стать чемпионом UFC.
Может ли Царукян победить Ислама Махачева? Посмотрите их бой, который состоялся в 2019 году. Мне кажется, у Армана есть все шансы победить Махачева.
Он изменился, поменял тренировочный процесс, стал сильнее», – сказал победитель Гран-при ACA Эдуард Вартанян.
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