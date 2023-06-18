Эдуард Вартанян: «У Царукяна есть все шансы победить Махачева. Он изменился, стал сильнее»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Эдуард Вартанян Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Эдуард Вартанян считает, что Арман Царукян может победить Ислама Махачева.

«Конечно, я знаю Армана, спарринговал с ним. Он очень хороший боец. Я считаю, что у него есть все шансы стать чемпионом UFC.

Может ли Царукян победить Ислама Махачева? Посмотрите их бой, который состоялся в 2019 году. Мне кажется, у Армана есть все шансы победить Махачева.

Он изменился, поменял тренировочный процесс, стал сильнее», – сказал победитель Гран-при ACA Эдуард Вартанян.

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7 комментариев

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Zizu 5
Ответ Борис _____
Судя по последнему бою, Арман совсем не прокачивает бжж (в отличие от Ислама), но, в любом случае, это вполне чемпионского калибра боец. Пара лет пройдёт, Махачев уйдёт, а Царукян ещё будет молод и должен будет забрать пояс.
уйдет махачев, придет усман из беллатора))) который также очень молод
+4
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Zizu 5
чисто братско-армянскач поддержка) вартаняну надо переходить в другую лигу, аса он переехал в прямом смычле в этом гран-при
+3
-1
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Борис _____
Судя по последнему бою, Арман совсем не прокачивает бжж (в отличие от Ислама), но, в любом случае, это вполне чемпионского калибра боец. Пара лет пройдёт, Махачев уйдёт, а Царукян ещё будет молод и должен будет забрать пояс.
+3
-1
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Мяти
А на бой годичной давности с Гамротом не смотреть, да? А сегодняшний бой с туповатеньким качком из Бразилии, наверное только концовочку посмотреть, да? Эдик, ты говори где че как смотреть, ото нам трудно с этим делом.
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summer-winter
а может кто-нибудь объяснить почему Сильва, боец у которого из последних пяти боев в UFC 3 поражения выходит против 8ого номера рейтинга?? Это как так получилось. Какая логика была в этом бое .
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Борис _____
Ответ Zizu 5
уйдет махачев, придет усман из беллатора))) который также очень молод
Кстати, да) Для армянской диаспоры это будет обидно) Но всё равно Царукян долго будет как минимум претендентом: борьба хорошая, стойка хорошая, челюсть крепкая - в него я верю.
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