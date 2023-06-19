Царукян хочет бой с топ-5 легкого дивизона UFC за победу над Сильвой: «Матчмейкеры не могут дать мне кого-то из топ-15 или не рейтингового»

Теги UFC легкий вес (MMA) Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Арман Царукян хочет получить претендентский бой в легком весе UFC.

«Определенно моим соперником должен стать кто-то из топ-5. Матчмейкеры не могут дать мне кого-то из топ-15 или не рейтингового.

Я заслужил это, потому что финишировал этого парня Сильву. Я хочу получить этот титульный шанс», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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5 комментариев

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artem klishin
титульный шанс не с топ-5, а с чемпионом🤪
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Саламбек Алаев
Вроде недавно от топ 7 отлетел . Физиева идеально было бы
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Dart_Yoda
Ответ artem klishin
титульный шанс не с топ-5, а с чемпионом🤪
Победа над топ-5 приблизит к титульнику, речь об этом скорее. А вообще по-разному, некоторые умудряются титульник получить против 11 номера рейтинга.
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кракен ночной лиги
Оливейра ждёт реванш с Махачевым, Порье и Гейджи бьются меж собой, Чендлер надеется на бой с Конором. Напрашивается только Дариуша, а Физиева с Гамротом. Но чую ничего такого не будет, будут парни просто в простое месяцев по 9-10
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SKA Rostov1992
Ответ Dart_Yoda
Победа над топ-5 приблизит к титульнику, речь об этом скорее. А вообще по-разному, некоторые умудряются титульник получить против 11 номера рейтинга.
Не вина Хабиба была, что перед 11 номером слетело 4 более рейтинговых соперника
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