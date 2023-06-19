Царукян хочет бой с топ-5 легкого дивизона UFC за победу над Сильвой: «Матчмейкеры не могут дать мне кого-то из топ-15 или не рейтингового»

Арман Царукян хочет получить претендентский бой в легком весе UFC.

«Определенно моим соперником должен стать кто-то из топ-5. Матчмейкеры не могут дать мне кого-то из топ-15 или не рейтингового.

Я заслужил это, потому что финишировал этого парня Сильву. Я хочу получить этот титульный шанс», – сказал легковес UFC Арман Царукян.

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