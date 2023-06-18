Махачев – о Царукяне: «Он пытается заработать имя на мне. Пора ему все доказывать боями»

Теги UFC MMA легкий вес (MMA) Ислам Махачев Арман Царукян Бокс/MMA/UFC

Ислам Махачев прокомментировал высказывания Армана Царукяна.

«Рассматриваю ли Царукяна в качестве следующего соперника? Если руководство захочет поставить его следующим, то почему бы и нет?

Он пытается на моем имени заработать имя себе. Но я думаю, что пора ему своими боями все доказывать, самому себя раскачивать.

Правильно ли он делает? Не знаю. Не буду оценивать. Пусть дерется, побеждает. Может, дойдет до титульника», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Арман Царукян: «Если вы дадите мне восемь недель на подготовку – я размажу Махачева»

Царукян – о борцовской схватке с Махачевым: «Если он не стоит от накатов, то я могу выиграть 10:0»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
RAMIK
Честно Арман уже надоел этим. Сначала выиграй у кого нибудь, а потом вызывай. Ото проиграть Гамроту(пусть и близкий бой), после чего бить мешков и вызывать чемпиона,это бред. При этом как боец он неплохой.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pasha_t
Ислам всё по полочкам разложил. Молодец)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий