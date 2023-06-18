Махачев – о Царукяне: «Он пытается заработать имя на мне. Пора ему все доказывать боями»

Ислам Махачев прокомментировал высказывания Армана Царукяна.

«Рассматриваю ли в качестве следующего соперника? Если руководство захочет поставить его следующим, то почему бы и нет?

Он пытается на моем имени заработать имя себе. Но я думаю, что пора ему своими боями все доказывать, самому себя раскачивать.

Правильно ли он делает? Не знаю. Не буду оценивать. Пусть дерется, побеждает. Может, дойдет до титульника», – заявил чемпион UFC Ислам Махачев.

Арман Царукян: «Если вы дадите мне восемь недель на подготовку – я размажу Махачева»

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