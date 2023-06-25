Конор – о затянувшемся простое: «Заткнитесь и ждите, плебеи»

Конор Макгрегор ответил на претензии в связи двухгодичным простоем.

«Плэйси Макплэйси, я на месте. Вам следует заткнуться и ждать. Тишина! Слушайте рев с трона. Потерпите, плебеи.

Дайте мне виски, стаут и заморозку. Дайте мне золото и добычу», – написал в соцсетях бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор, а затем стер пост.

Напомним, что Конор не выходил в октагон с лета 2021 года, когда сломал ногу в бою с . Из-за того, что Макгрегор не вернулся в пул USADA, он не сможет подраться в UFC в 2023 году.

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