Шон О’Мэлли: «Я готов смотреть любой бой Конора. Но вывеска Макгрегор – Оливейра меня возбуждает»

Теги UFC MMA Майкл Чендлер Конор Макгрегор Шон О'Мэлли Чарльз Оливейра Бокс/MMA/UFC

Шон О’Мэлли заявил, что хотел бы увидеть бой Конора Макгрегора с Чарльзом Оливейрой.

«Я готов смотреть любой бой Конора. Но Макгрегор против Оливейры, я бы... чувак, меня разрывает от этого противостояния.

Конор против Чендлера – тоже крутая вывеска, не поймите меня неправильно. Это чертовски привлекательный бой, я его тоже хочу увидеть. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы отдал голос в пользу поединка с Оливейрой. Этот бой меня возбуждает, я хотел бы его поскорее», – признался второй номер легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.

Разгром от команды Чендлера и экшен-фигурки Конора – так стартовал новый сезон TUF

Чендлер – о поединке с Конором: «Самый большой бой в моей карьере. Это парень, который много говорит, но, как правило, отвечает за свои слова делом»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Висита Эльмурзаев
Это будет бой, в котором у Конора 0 шансов на победу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Руслан Ганбаров
Единственное, чего возбудит самого Конора, так это реванш с Хабибом.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий