Шон О’Мэлли: «Я готов смотреть любой бой Конора. Но вывеска Макгрегор – Оливейра меня возбуждает»

Шон О’Мэлли заявил, что хотел бы увидеть бой Конора Макгрегора с Чарльзом Оливейрой.

«Я готов смотреть любой бой Конора. Но Макгрегор против Оливейры, я бы... чувак, меня разрывает от этого противостояния.

Конор против Чендлера – тоже крутая вывеска, не поймите меня неправильно. Это чертовски привлекательный бой, я его тоже хочу увидеть. Но если бы мне пришлось выбирать, то я бы отдал голос в пользу поединка с Оливейрой. Этот бой меня возбуждает, я хотел бы его поскорее», – признался второй номер легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли.

Разгром от команды Чендлера и экшен-фигурки Конора – так стартовал новый сезон TUF

Чендлер – о поединке с Конором: «Самый большой бой в моей карьере. Это парень, который много говорит, но, как правило, отвечает за свои слова делом»