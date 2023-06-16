Поветкин – об Александре Емельяненко: «Видел по телевизору его поединок. Очень печально»
Александр Поветкин высказался о нынешнем состоянии Александра Емельяненко.
– Общаетесь ли с Александром Емельяненко?
– Периодически. Нечасто, но да, общался. По возможности.
– Видели его последний бой против блогера Евгения Ершова? Как оцените его состояние?
– Пфф… Я видел по телевизору его поединок. Очень печально. Я ему желаю, чтобы он встал на ноги, взялся за голову, и чтобы все у него было хорошо.
– Что думаете насчет отношений между братьями Емельяненко? Федор и Александр не скрывают ссору между собой и в публичном пространстве.
– Я считаю, что это все должно оставаться в семье. Братья не должны ругаться. У меня такое мнение, – сказал экс-чемпион мира Александр Поветкин.
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