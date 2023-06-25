Поветкин допустил возвращение на ринг: «Если попрет, то чего бы и нет?»

Теги Александр Поветкин тяжелый вес бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин допустил возвращение на профессиональный ринг.

«Потихоньку начинаю тренироваться, в легкую. Стараюсь набирать обороты. Буду выступать или не буду – наверное, нет, хотя всякое может быть. Как попрет.

Если попрет, то чего бы и нет? Если не будет желания, то не буду возвращаться. Два месяца у меня будет лечение, за это время решу», – сказал боксер-тяжеловес Александр Поветкин.

Последний раз Поветкин дрался в 2021 году, когда нокаутом проиграл Диллиану Уайту.

Александр Поветкин: «Я против, когда говорят, что боксеры – дураки»

Александр Поветкин: «Путин все правильно сделал. У нас же есть разведчики, которые посмотрели, что к нашим границам уже скапливается натовская армия. Для чего она тут?»

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2 комментария

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Фифа Алекс
29 марта не планирую возвращаться,мне уже далеко за 40,спустя три месяца так попрет почему бы и нет😂
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