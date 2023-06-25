Поветкин допустил возвращение на ринг: «Если попрет, то чего бы и нет?»
Александр Поветкин допустил возвращение на профессиональный ринг.
«Потихоньку начинаю тренироваться, в легкую. Стараюсь набирать обороты. Буду выступать или не буду – наверное, нет, хотя всякое может быть. Как попрет.
Если попрет, то чего бы и нет? Если не будет желания, то не буду возвращаться. Два месяца у меня будет лечение, за это время решу», – сказал боксер-тяжеловес Александр Поветкин.
Последний раз Поветкин дрался в 2021 году, когда нокаутом проиграл Диллиану Уайту.
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