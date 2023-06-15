Александр Поветкин: «Видимо, с Усиком что-то случилось, отчего он начал нести всякую ерунду. Я за него больше не болею»

Александр Поветкин рассказал о своем отношении к Александру Усику.

«Политические заявления Усика? Я честно скажу, я его знаю… Вернее, знал с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора – какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. В общем, не знаю.

Могу сказать, что я за Усика больше не болею.

У меня нет политических амбиций. У меня есть амбиции заниматься детьми, чтобы они росли здоровыми и нормальными людьми. Человек должен уважать старших, уважительно относиться к людям, помогать ближнему. Этого сейчас очень не хватает», – заявил олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

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