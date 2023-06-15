Александр Поветкин: «Видимо, с Усиком что-то случилось, отчего он начал нести всякую ерунду. Я за него больше не болею»

Теги Александр Поветкин Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Поветкин рассказал о своем отношении к Александру Усику.

«Политические заявления Усика? Я честно скажу, я его знаю… Вернее, знал с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора – какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. В общем, не знаю.

Могу сказать, что я за Усика больше не болею.

У меня нет политических амбиций. У меня есть амбиции заниматься детьми, чтобы они росли здоровыми и нормальными людьми. Человек должен уважать старших, уважительно относиться к людям, помогать ближнему. Этого сейчас очень не хватает», – заявил олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.

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47 комментариев

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Сергей Орлов
Действительно, что-то случилось. Поветкин начинает догадываться, только что-то медленно)
+105
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+84
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Дмитрий Воронцов
Ответ mozi812
По делу говорит Поветкин. Раньше когда задавали провокационные вопросы журналисты, он им отвечал: «собачьи вопросы задаете», а теперь часами вещает в инстаграмме о том, какая плохая Россия
Ну да. Ничего же не случилось. Вот просто так взял украинец и начал вещать плохие мысли о нашей стране. С чего бы это? Действительно, странно.
+60
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+51
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Ivan Balashov
Я-то думал, что фразу "Наверное, что-то случилось" последние полтора (почти) года используют только в ироничном формате.

Ан нет, нашлись и те, кто вопрошают подобное на серьёзных щах.
+55
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Дмитрий Воронцов
Ответ Кашшай Чакырович
Так когда обстреливали Донбасс и убивали детей на Донбассе ничего же плохо не случилось ,когда 9 мая сожгли заживо 100 человек в Одессе ,тоже ничего плохого ,это же все работает в одну сторону !
Обстреливали и убивали, только исключительно в одну сторону, да?)) Только вот в чем парадокс до 2014 года, украинцам почему то и в голову не приходило обстреливать Донецкую область. Не подскажете, почему? Ну и потом, посмотрите, пожалуйста, хронологию всех событий в Одессе тогда, вот с самого начала. Ну и плюс посмотрите как Моторола с подствольника стреляет в Донецке. Может не те Донбасс обстреливали, на кого валите?)
+16
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Abdul Suleymanov
Видимо что то случилось... Поветкин в стендапе теперь выступает?
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timber dolphin
Ответ mozi812
По делу говорит Поветкин. Раньше когда задавали провокационные вопросы журналисты, он им отвечал: «собачьи вопросы задаете», а теперь часами вещает в инстаграмме о том, какая плохая Россия
Стало быть палишь инсту Усика. Часами. Разумеется.
+16
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timber dolphin
Полветкин, конечно, персонаж.
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Дмитрий Воронцов
Ответ Кашшай Чакырович
Может потому что президентом был законно избранный Янукович ? Не думал об этом ? Тебя веселит ,что на Донбассе убивали детей ?
Нет, меня не веселит, что на Донбассе убивали детей. Детей впрочем убивали и боевики из Донецка. На подконтрольной Украине территории обстреливались из раза в раз школы и детсады. Почему об этом не говорите??? Вас это веселит? Почему не говорите о том, что за 2020 и 2021 годы там были убиты только единицы, а сейчас каждый день гибнет в сто раз больше?? Вас ЭТО ВЕСЕЛИТ???
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Ivan Balashov
Ответ Любитель побеждать
Ну да, наверное. Там Подоляк тестовые атаки проводит на 10000 потерь, но режим Зеленского ни разу не кровавый.
Странно называть "режимом" государство, где президенты практически не удерживаются на своём посту дольше одного срока. Не факт, что и Зеленский продолжит быть президентом после окончания войны - кто его знает, насколько она его переколбасит, насколько эффективным правителем он сможет быть в мирное время.

А у украинцев с неэффективными правителями разговор короткий. Чему у них стоит поучиться.
+6
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bellyashe
нужно быть очень одаренным человеком, чтобы не понять, что же произошло с Усиком
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Иван Грозный
Ответ Qwarrz Qaqa
Интересно,в очной встрече,кто бы победил из них. Витязь так-то тоже непростой чувак.
Так вроде уже был поединок и Усик выиграл в Москве
+3
-2
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Los Galácticos
Ответ Сергей Орлов
Действительно, что-то случилось. Поветкин начинает догадываться, только что-то медленно)
Видимо после нокаутов от Уайта и Джошуа по другому не может.
+15
-14
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Дмитрий Воронцов
Ответ Shuba Jr.
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Во-первых, я не девушка. Во-вторых, если вы это понимаете, то совсем понятно почему ваш контингент именно такой какой он есть - типичное было, не умеющее сопоставлять факты и проводить причинно-следственные связи. Во-вторых, "москаляку на гиляку" орали маргиналы еще с 1995 года как минимум) Точно так же как орали на русских маршах "Бей хачей, мочи хохлов". Или ЭТО ДРУГОЕ?? И потом, что бы вы сказали, если бы Китай сегодня в 2023 году отправил в Россию кучу "отрядов самообороны" и занял Восточную и Северную Манчжурию (как они ее называют). Наверное бы радужными эпитетами встречали китайцев, да? Вы не понимаете что-ли, что украинцы отстаивают свой суверенитет, как тогда в 2014, так и сейчас. Вот я вам привел точно аналогичный пример, что скажете. Китайцы правы бы были, если бы у нас оттяпали Дальний Восток?? И потом, посмотрите как нибудь на досуге как китайцы называют на своих картах наш Дальний Восток и города там расположенные, ок? И потом, недавно Скабеева призвала привлечь армию Китая на защиту Белгорода, и как Вы думаете, что думает китайский народ на это? А очень интересно думает, что Белгород им не нужен, им нужны их исконные земли на севере. Прочитайте, углубитесь в тему, китаеведов у нас достаточно. И потом, вот же удиваление, наш "лидер" по таким ценам продает китайцам нефть, газ, которые они нам и выставляют.. Это к вопросу, кто продажная девка.
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Ответ Адекватник
Ну, нравится, не нравится, как говорится... В любом случае то, что происходит с тобой - это последствия твоих решений и действий. А то так интересно получается. Причины какие-то были, но результат мне не нравится :)
Ну нет. Всё, что с тобой происходит - последствия твоих решений и действий, а также действий и решений других людей и не только людей, на которые иногда невозможно повлиять :)
Но это надо умудриться - принять такие решения и действия, которые не понравились значительной части мира, а понравились совсем уж маргиналам и то за деньги :)
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Сергей
Я честно скажу, я его знаю ... Настоящий боксёр
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Ответ Адекватник
Ну да. Ничего же не случилось. Вот просто так взял русский и начал СВО против Украины. С чего бы это? Действительно, странно.
Начал-то он может и не просто так (всё в этой жизни происходит не просто так), только в этот раз это Усику не понравилось. И ещё некоторому количеству людей :)
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Кашшай Чакырович
Ответ Дмитрий Воронцов
Нет, меня не веселит, что на Донбассе убивали детей. Детей впрочем убивали и боевики из Донецка. На подконтрольной Украине территории обстреливались из раза в раз школы и детсады. Почему об этом не говорите??? Вас это веселит? Почему не говорите о том, что за 2020 и 2021 годы там были убиты только единицы, а сейчас каждый день гибнет в сто раз больше?? Вас ЭТО ВЕСЕЛИТ???
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Герман Сергеевич
Ответ Иван Грозный
Так вроде уже был поединок и Усик выиграл в Москве
может и ещё был бой, но мне кажется Вы с Гассиевым путаете бой
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Shuba Jr.
Ответ Дмитрий Воронцов
Ну да. Ничего же не случилось. Вот просто так взял украинец и начал вещать плохие мысли о нашей стране. С чего бы это? Действительно, странно.
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Манул
Ответ Иван Грозный
Так вроде уже был поединок и Усик выиграл в Москве
Усик боксировал с Гассиевым
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Адекватник
Ответ Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Это не инфантилизм, а реализм. Утверждать обратное - инфантилизм. Всегда вокруг будут факторы, на которые нельзя повлиять, которые нельзя контролировать. И да, граждане лучше живут в тех государствах, которые это учитывают :)
Взаимотношения с соседями не лежат в плоскости форс-мажора. Это политика. То, что в воле твоих решений.
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Спортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Ответ Адекватник
Взаимотношения с соседями не лежат в плоскости форс-мажора. Это политика. То, что в воле твоих решений.
И в воле решений соседей. И союзников соседей. И твоих союзников :) И каждый чем-то руководствуется при их принятии.
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Shuba Jr.
Ответ Дмитрий Воронцов
Во-первых, я не девушка. Во-вторых, если вы это понимаете, то совсем понятно почему ваш контингент именно такой какой он есть - типичное было, не умеющее сопоставлять факты и проводить причинно-следственные связи. Во-вторых, "москаляку на гиляку" орали маргиналы еще с 1995 года как минимум) Точно так же как орали на русских маршах "Бей хачей, мочи хохлов". Или ЭТО ДРУГОЕ?? И потом, что бы вы сказали, если бы Китай сегодня в 2023 году отправил в Россию кучу "отрядов самообороны" и занял Восточную и Северную Манчжурию (как они ее называют). Наверное бы радужными эпитетами встречали китайцев, да? Вы не понимаете что-ли, что украинцы отстаивают свой суверенитет, как тогда в 2014, так и сейчас. Вот я вам привел точно аналогичный пример, что скажете. Китайцы правы бы были, если бы у нас оттяпали Дальний Восток?? И потом, посмотрите как нибудь на досуге как китайцы называют на своих картах наш Дальний Восток и города там расположенные, ок? И потом, недавно Скабеева призвала привлечь армию Китая на защиту Белгорода, и как Вы думаете, что думает китайский народ на это? А очень интересно думает, что Белгород им не нужен, им нужны их исконные земли на севере. Прочитайте, углубитесь в тему, китаеведов у нас достаточно. И потом, вот же удиваление, наш "лидер" по таким ценам продает китайцам нефть, газ, которые они нам и выставляют.. Это к вопросу, кто продажная девка.
ты правда считаешь, что переведя разговор в сторону Китая ты что-то правильное ответил? а что же ты тогда не упомянул о том, что после распада СССР, никаких демаркаций границ не проводилось? о том, что такой страны, как Украина в принципе не существует? ты ж такой начитанный картограф. что же ты молчишь о том, что Украины, как страны вообще не существовало никогда? ты способен только съехать на Китай и всё? а то, что Украина всё время, что отделилась от России, имела практически бесплатно тот же газ? почему ты тут не сказал о том, что Россия продажная? или, когда касается Украины - это совсем другое? и да, я с 2000-х годов знаю о том, что китайцы ходят у нас на Дальнем Востоке и кричат о том, что это их земля.
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Qwarrz Qaqa
Интересно,в очной встрече,кто бы победил из них. Витязь так-то тоже непростой чувак.
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Любитель побеждать
Ответ Ivan Balashov
Я-то думал, что фразу "Наверное, что-то случилось" последние полтора (почти) года используют только в ироничном формате. Ан нет, нашлись и те, кто вопрошают подобное на серьёзных щах.
Ну да, наверное. Там Подоляк тестовые атаки проводит на 10000 потерь, но режим Зеленского ни разу не кровавый.
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