Александр Поветкин: «Видимо, с Усиком что-то случилось, отчего он начал нести всякую ерунду. Я за него больше не болею»
Александр Поветкин рассказал о своем отношении к Александру Усику.
«Политические заявления Усика? Я честно скажу, я его знаю… Вернее, знал с другой стороны. Наверное, ему не оставили выбора – какие-то силы его заставили. Что-то случилось, что он начал нести всякую ерунду. Про меня там начали говорить. В общем, не знаю.
Могу сказать, что я за Усика больше не болею.
У меня нет политических амбиций. У меня есть амбиции заниматься детьми, чтобы они росли здоровыми и нормальными людьми. Человек должен уважать старших, уважительно относиться к людям, помогать ближнему. Этого сейчас очень не хватает», – заявил олимпийский чемпион по боксу Александр Поветкин.
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Ан нет, нашлись и те, кто вопрошают подобное на серьёзных щах.
А у украинцев с неэффективными правителями разговор короткий. Чему у них стоит поучиться.
Но это надо умудриться - принять такие решения и действия, которые не понравились значительной части мира, а понравились совсем уж маргиналам и то за деньги :)