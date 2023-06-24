Эдди Хирн: «Нужен бой Эдгара Берланга или Хайме Мунгуйя против GGG»

Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн предложил устроить денежные бои с участием казахстанского ветерана Геннадия Головкина после того, как мексиканец Сауль Альварес подписал контракт на три поединка с PBC (Premier Boxing Champions).

«В этом отношении я взволнован. Эдгар Берланга против Геннадия Головкина или Геннадий Головкин против Хайме Мунгии», — заявил Хирн в интервью Fighthype.

Напомним, что в этом году GGG отказался от всех своих титулов чемпиона мира в среднем весе — WBA Super, IBF и IBO. Кроме того, появились слухи о возможном решении Головкина завершить профессиональную карьеру. Сам Геннадий после потери поясов заявлений о своем будущем пока не делал.

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