Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Хочу, чтобы британец получил шанс. Бой с Ярдом – хорошая идея»

Теги Дмитрий Бивол бокс Эдди Хирн Энтони Ярд Бокс/MMA/UFC

Эдди Хирн назвал имена возможных соперников для Дмитрия Бивола.

«Хочу дать шанс британцу. Дмитрий Бивол против Энтони Ярда – мне нравится эта идея, обсужу ее с Джорджем Уорреном.

Ярд хорошо выступил и заслужил право на титульный бой. Крейг Ричардс уже дрался с Биволом, а вот Дэн Азиз недавно поднялся на вторую строчку рейтинга.

Я бы хотел увидеть его в поединке за пояс. Это была бы красивая история», – сказал промоутер Эдди Хирн.

Дмитрий Бивол: «Канело не хочет драться. Я тоже могу сказать: «Хочу бой с Фьюри на Марсе. Устроим?»

Бивол – об отказе WBC организовывать бой с Бетербиевым: «Это несправедливо. Не смешивайте политику и спорт»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
j30
смысл этого боя , бивол и бетербиев настолько уже зачистили и перебили всех в дивизионе одних и тех же бойцов по второму кругу пускают тем более у него поражение в последнем бою пусть его закроет для начала хотя бы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
armageddon123456
В полутяжах такое ощущение одни британцы ближайшие 4-5 боев будут шансы получать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий