Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Хочу, чтобы британец получил шанс. Бой с Ярдом – хорошая идея»

Эдди Хирн назвал имена возможных соперников для Дмитрия Бивола.

«Хочу дать шанс британцу. против – мне нравится эта идея, обсужу ее с Джорджем Уорреном.

Ярд хорошо выступил и заслужил право на титульный бой. Крейг Ричардс уже дрался с Биволом, а вот Дэн Азиз недавно поднялся на вторую строчку рейтинга.

Я бы хотел увидеть его в поединке за пояс. Это была бы красивая история», – сказал промоутер .

Дмитрий Бивол: «Канело не хочет драться. Я тоже могу сказать: «Хочу бой с Фьюри на Марсе. Устроим?»

Бивол – об отказе WBC организовывать бой с Бетербиевым: «Это несправедливо. Не смешивайте политику и спорт»