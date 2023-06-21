Хирн – о следующем сопернике Бивола: «Хочу, чтобы британец получил шанс. Бой с Ярдом – хорошая идея»
Эдди Хирн назвал имена возможных соперников для Дмитрия Бивола.
«Хочу дать шанс британцу. Дмитрий Бивол против Энтони Ярда – мне нравится эта идея, обсужу ее с Джорджем Уорреном.
Ярд хорошо выступил и заслужил право на титульный бой. Крейг Ричардс уже дрался с Биволом, а вот Дэн Азиз недавно поднялся на вторую строчку рейтинга.
Я бы хотел увидеть его в поединке за пояс. Это была бы красивая история», – сказал промоутер Эдди Хирн.
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