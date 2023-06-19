Де Ла Хойя раскритиковал Эдди Хирна: «Еще один дерьмовый кард в США, возвращайся домой»
Оскар Де Ла Хойя высмеял работу промоутера Эдди Хирна в США.
«Очередной дерьмовый кард от Эдди Хирна в США. Возвращайся в Великобританию и смотри бой Вирджила Ортиса и Эймантаса Станиониса, который станет еще одним кандидатом на звание события года», – написал глава Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя.
Эдди Хирн – босс Matchroom Boxing. 17 июня компания организовала турнир в Новом Орлеане (Луизиана), в главном событии которого прошел бой за титул WBO в первом полусреднем весе между Реджисом Прогрейсом и Даниэлито Соррильей (победа Прогрейса раздельным решением судей).
В ночь на 9 июля в Сан-Антонио (Техас) компания Golden Boy проведет турнир, в главном событии которого пройдет бой за титул WBA в полусреднем весе между Верджилом Ортисом и Эймантасом Станионисом.
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