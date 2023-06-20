Эдди Хирн: «Если Деонтей Уайлдер собирается драться с Энтони Джошуа, то он определенно не будет выходить на бой с Энди Руисом»

Эдди Хирн считает невозможным поединок между Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом в этом году.

«Нет, я не вижу поединка Уайлдер – Руис. Если Деонтей Уайлдер собирается драться с Энтони Джошуа, то он определенно не будет выходить на бой с Энди. Не забывайте, что уже почти середина июня, мы приближаемся к июлю. Эй Джей хочет выйти на ринг 12 августа – нам нужно объявить об этом уже на этой неделе.

Я не верю, что Уайлдер и Руис объявят о поединке в ближайшее время. Саудовская Аравия не позволит Деонтею драться в конце августа или сентябре, если он планирует драться с Энтони Джошуа в декабре.

Я вообще не уверен, что у него будет бой в промежуточный период. Тем более не верю, что это будет Энди Руис. Возможно, это неоднозначно прозвучит, но я был бы очень удивлен, если бы он согласился на этот поединок перед Энтони Джошуа», – заявил промоутер Джошуа Эдди Хирн.

Добавим, что тренер Уайлдера Малик Скотт недавно сказал, что Энди Руис-младший – один из «основных вариантов» для следующего боя британского боксера, который запланирован на конец августа или сентябрь. Руис положительно оценил это заявление.

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