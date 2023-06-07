Оскар де ла Хойя: «Насколько я слышал, Головкин завершил карьеру»

Оскар Де Ла Хойя, промоутер непобежденного мексиканского средневеса Хайме Мунгуйя, сообщил, что Геннадий Головкин завершил профессиональную карьеру.

«Мы действительно очень хотели организовать этот бой. Но, насколько я слышал, Геннадий завершил карьеру. Понимаю, что это пока что неофициально, но все же. Напомню, что Деревянченко дал очень крутой бой Головкину. Возможно, если Мунгуйя здорово проведет бой с Сергеем, то сумеет выманить на поединок GGG», – сказал промоутер.

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