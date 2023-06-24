Эррол Спенс: Канело – денежная корова. Для меня номер один тот, кто больше зарабатывает. И это Альварес»

Теги Сауль Альварес бокс Эррол Спенс Бокс/MMA/UFC

Эррол Спенс заявил, что считает Сауля Альвареса лучшим боксером в мире.

«Канело для меня номер один. Все дело в том, сколько вы зарабатываете.

Альварес – денежная корова. Он может сразиться с каким-нибудь Джонни из продуктового магазина и заработать $ 30-40 млн, проще простого», – заявил чемпион мира в полусреднем весе Эррол Спенс.

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Эррол Спенс: «Наш бой с Кроуфордом будет похож на войну. Это настоящая олдскульная драка»

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1 комментарий

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Qwarrz Qaqa
Один талантливый боксер из более тяжёлого веса победит талантливого боксера из более лёгкого веса. Сперму не светит короче.
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