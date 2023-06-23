Сауль Альварес подерется с Джермаллом Чарло 17 сентября (ESPN)

Сауль Альварес проведет защиту звания абсолютного чемпиона мира по боксу 17 сентября.

Как сообщает журналист ESPN Майк Коппинджер, поединок станет первым для Альвареса в рамках сотрудничества с Premier Boxing Champions, которое рассчитано на три боя.

Альварес – абсолютный чемпион мира в суперсреднем весе, победивший в последнем поединке Геннадия Головкина.

– непобежденный чемпион по версии WBC в среднем весе. Джермалл не выходил в ринг с 2021 года, когда победил Хуана Масиаса Монтьеля.

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