Боб Арум: «Сауль Альварес – один из вариантов для Артура Бетербиева»

Теги Боб Арум полутяжелый вес Артур Бетербиев Сауль Альварес бокс Бокс/MMA/UFC

Боб Арум сообщил, что Артур Бетербиев может подраться с Саулем Альваресом.

«Один из вариантов соперников Артура Бетербиева – Сауль Альварес. На данный момент этому бою мешает только позиция WBC», – сказал глава компании Top Rank и промоутер Артура Бетербиева Боб Арум.

Бетербиев – чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBC и IBF. В ночь на 20 августа он подерется с Каллумом Смитом.

Бивол – об отказе WBC проводить бой с Бетербиевым: «Это забавно. Артур по-прежнему россиянин»

Президент WBC Сулейман – Биволу: «Возьми пример с Бетербиева. Он прожил 15 лет в Канаде, имеет гражданство, а его дети – канадцы»

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1 комментарий

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Джанлука Нальюка
Интересный бой. Главная интрига - сможет ли Бетербиев повалять Канело.
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