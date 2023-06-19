Боб Арум: «Сауль Альварес – один из вариантов для Артура Бетербиева»

Боб Арум сообщил, что Артур Бетербиев может подраться с Саулем Альваресом.

«Один из вариантов соперников Артура Бетербиева – . На данный момент этому бою мешает только позиция WBC», – сказал глава компании Top Rank и промоутер Артура Бетербиева Боб Арум.

Бетербиев – чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBC и IBF. В ночь на 20 августа он подерется с Каллумом Смитом.

Бивол – об отказе WBC проводить бой с Бетербиевым: «Это забавно. Артур по-прежнему россиянин»

Президент WBC Сулейман – Биволу: «Возьми пример с Бетербиева. Он прожил 15 лет в Канаде, имеет гражданство, а его дети – канадцы»