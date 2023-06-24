Тренер Уайлдера отправил официальное предложение команде Руиса о поединке

Команда Деонтея Уайлдера сделала предложение Энди Руису о поединке.

«Малик Скотт, возглавляющий тренерский штаб Деонтея Уайлдера, заявил, что они отправили официальное предложение о поединке Энди Руису, добавив: «Теперь мяч находится на вашей стороне, давайте все подпишем и закроем сделку», – написал в соцсетях журналист Майкл Бенсон.

Эдди Хирн: «Если Деонтей Уайлдер собирается драться с Энтони Джошуа, то он определенно не будет выходить на бой с Энди Руисом»

Тренер Уайлдера: «Хочу, чтобы Деонтей подрался с Джошуа»