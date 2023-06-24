Тренер Уайлдера отправил официальное предложение команде Руиса о поединке

Теги Деонтей Уайлдер Малик Скотт Энди Руис-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Команда Деонтея Уайлдера сделала предложение Энди Руису о поединке.

«Малик Скотт, возглавляющий тренерский штаб Деонтея Уайлдера, заявил, что они отправили официальное предложение о поединке Энди Руису, добавив: «Теперь мяч находится на вашей стороне, давайте все подпишем и закроем сделку», – написал в соцсетях журналист Майкл Бенсон.

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