Уайлдер – о следующем сопернике: «Готов к кому угодно. Руис или Усик, давайте устроим это»
Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер хочет в следующем поединке получить Энди Руиса или чемпиона IBF, WBA и WBO Александра Усика.
«Ходили слухи про Усика, но я не вижу его здесь. Большую часть времени бойцы говорят, что хотят драться со мной, но когда я показываю себя и оформляю такие нокауты, они сворачивают за угол.
Я готов драться с кем угодно. Энди Руис или Усик, давайте устроим это. Деонтей Уайлдер вернулся, в тяжелый дивизион вернулось волнение. Тяжелого веса нет без Деонтея Уайлдера, и это факт», – сказал Уайлдер.
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