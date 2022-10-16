Уайлдер – о следующем сопернике: «Готов к кому угодно. Руис или Усик, давайте устроим это»

Теги тяжелый вес Александр Усик Деонтей Уайлдер Энди Руис-младший бокс Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион мира по боксу в тяжелом весе Деонтей Уайлдер хочет в следующем поединке получить Энди Руиса или чемпиона IBF, WBA и WBO Александра Усика.

«Ходили слухи про Усика, но я не вижу его здесь. Большую часть времени бойцы говорят, что хотят драться со мной, но когда я показываю себя и оформляю такие нокауты, они сворачивают за угол.

Я готов драться с кем угодно. Энди Руис или Усик, давайте устроим это. Деонтей Уайлдер вернулся, в тяжелый дивизион вернулось волнение. Тяжелого веса нет без Деонтея Уайлдера, и это факт», – сказал Уайлдер.

Видео нокаута в бою Уайлдер – Хелениус

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