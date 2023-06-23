Намаюнас дебютирует в наилегчайшем весе UFC и подерется с Фьоро в Париже

Теги наилегчайший вес UFC Роуз Намаюнас Кэтлин Чукагян Карла Эспарза Бокс/MMA/UFC

Роуз Намаюнас подерется с Манон Фьоро в наилегчайшем весе.

Поединок анонсирован официально и пройдет 2 сентября на турнире UFC Fight Night 226 в Париже.

Намаюнас (11-5) вернется в октагон впервые с мая 2022 года, когда упустила титул UFC в минимальном весе, проиграв Карле Эспарзе. Для Роуз это будет дебют в наилегчайшем весе.

Фьоро (10-1) выиграла 5 боев из 5 под эгидой UFC. В октябре 2022 года она победила Кэтлин Чукагян.

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