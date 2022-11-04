Намаюнас хочет трилогию с Эспарзой: «В прошлый раз мы устроили нудятину»

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе заявила, что надеется провести третий поединок против Карлы Эспарзы, которой американка проиграла в мае 2022 года.

«Конечно, я бы хотела завершить трилогию с Карлой. Не знаю, заслуживают ли фанаты такого, потому что в прошлый раз мы устроили нудятину.

Но если у меня будет возможность провести с ней еще один бой, я с удовольствием ей воспользуюсь», – сказала Роуз.

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