Намаюнас думает о переходе в наилегчайший вес и бое с Шевченко

Бывшая чемпионка UFC в минимальном весе Роуз Намаюнас не исключает, что может подняться в наилегчайший вес.
Напомним, что Намаюнас утратила титул в минимальном весе, проиграв Карле Эспарзе раздельным решением судей.
«Как только приведу в порядок все свои дела, я начну поднимать веса в тренажерном зале и, может быть, наберу немного мышечной массы.
Потом мы посмотрим, что будет дальше. UFC сделал мне несколько различных предложений, но сейчас мне нужно время, когда я вообще не буду думать о боях. Осенью решу, какой шаг будет иметь смысл.
Поединок с Шевченко? Мне очень нравится Валентина. Конечно, для меня как для бойца это было бы интересно. Но я не знаю, предложение должно быть очень щедрым.
Мне нравится Валентина, считаю ее своим другом. Но у меня никогда не было проблем с тем, чтобы оставаться в хороших отношениях с человеком, с которым буду драться», – сказала Роуз.
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