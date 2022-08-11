Намаюнас думает о переходе в наилегчайший вес и бое с Шевченко

Бывшая чемпионка в минимальном весе не исключает, что может подняться в наилегчайший вес.

Напомним, что Намаюнас утратила титул в минимальном весе, проиграв Карле Эспарзе раздельным решением судей.

«Как только приведу в порядок все свои дела, я начну поднимать веса в тренажерном зале и, может быть, наберу немного мышечной массы.

Потом мы посмотрим, что будет дальше. UFC сделал мне несколько различных предложений, но сейчас мне нужно время, когда я вообще не буду думать о боях. Осенью решу, какой шаг будет иметь смысл.

Поединок с Шевченко? Мне очень нравится Валентина. Конечно, для меня как для бойца это было бы интересно. Но я не знаю, предложение должно быть очень щедрым.

Мне нравится Валентина, считаю ее своим другом. Но у меня никогда не было проблем с тем, чтобы оставаться в хороших отношениях с человеком, с которым буду драться», – сказала Роуз.

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