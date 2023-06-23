Грассо и Шевченко проведут реванш в сентябре в Лас-Вегасе (The Schmo)

Теги наилегчайший вес UFC Валентина Шевченко Алекса Грассо Бокс/MMA/UFC

Валентина Шевченко подерется с Алексой Грассо осенью в США.

Как сообщает блогер The Schmo, поединок пройдет на одном из осенних турниров UFC. Предположительно, он состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 17 сентября и возглавит турнир Fight Night или номерной кард.

Первый поединок Грассо и Шевченко состоялся в марте 2023 года, Алекс победила болевым приемом в четвертом раунде.

Алекса Грассо стала лучшим бойцом UFC среди женщин вне зависимости от категории

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2 комментария

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realsila
Грассо тко
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Купаж
Как здорово, что мы не увидим эту скуку в номерном турнире!

А так Валентине удачи, пусть возвращает свое (либо уходит в закат).
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