Грассо и Шевченко проведут реванш в сентябре в Лас-Вегасе (The Schmo)
Валентина Шевченко подерется с Алексой Грассо осенью в США.
Как сообщает блогер The Schmo, поединок пройдет на одном из осенних турниров UFC. Предположительно, он состоится в Лас-Вегасе (Невада) в ночь на 17 сентября и возглавит турнир Fight Night или номерной кард.
Первый поединок Грассо и Шевченко состоялся в марте 2023 года, Алекс победила болевым приемом в четвертом раунде.
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А так Валентине удачи, пусть возвращает свое (либо уходит в закат).