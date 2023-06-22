Томас Бах: «У нас нет проблем с боксом, но есть серьезные проблемы с IBA»
Томас Бах сообщил о разногласиях с руководством Международной ассоциации бокса (IBA).
«У нас нет проблем с боксом, нет проблем с боксерами. Если бы это было правдой, то соревнований в Токио бы не было. Не было бы и турнира в Париже.
Мы высоко ценим спорт, но у нас очень серьезные проблемы с IBA.
Мы любим бокс и считаем, что спортсмены заслуживают честного и прозрачного управления организацией», – сказал глава МОК Томас Бах.
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