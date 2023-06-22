Томас Бах: «У нас нет проблем с боксом, но есть серьезные проблемы с IBA»

Томас Бах сообщил о разногласиях с руководством Международной ассоциации бокса (IBA).

«У нас нет проблем с боксом, нет проблем с боксерами. Если бы это было правдой, то соревнований в бы не было. Не было бы и турнира в .

Мы высоко ценим спорт, но у нас очень серьезные проблемы с .

Мы любим бокс и считаем, что спортсмены заслуживают честного и прозрачного управления организацией», – сказал глава МОК Томас Бах.

Генеральный директор МОК: «Бокс будет представлен на Олимпийских играх 2028 года»

Кремлев – о конфликте IBA и МОК: «Бокс – основатель олимпийского движения. Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения»