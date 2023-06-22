Томас Бах: «У нас нет проблем с боксом, но есть серьезные проблемы с IBA»

Теги МОК IBA Томас Бах бокс Бокс/MMA/UFC

Томас Бах сообщил о разногласиях с руководством Международной ассоциации бокса (IBA).

«У нас нет проблем с боксом, нет проблем с боксерами. Если бы это было правдой, то соревнований в Токио бы не было. Не было бы и турнира в Париже.

Мы высоко ценим спорт, но у нас очень серьезные проблемы с IBA.

Мы любим бокс и считаем, что спортсмены заслуживают честного и прозрачного управления организацией», – сказал глава МОК Томас Бах.

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4 комментария

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Ермек Жолдаспаев
Спортсмены заслуживают честной и прозрачной организаций. Точка.
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Ермек Жолдаспаев
У спортсменов нет проблем с боксом ,но есть проблемы с iba
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Guillermo
Ответ Ермек Жолдаспаев
Спортсмены заслуживают честной и прозрачной организаций. Точка.
Где бы такие взять?
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