«Абсолютная клевета». МОК выпустил официальное заявление в ответ на критику Умара Кремлева

Исполнительный совет МОК выпустил заявление с осуждением слов Умара Кремлева.

«Исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) осуждает насильственные и угрожающие выражения, используемые президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым в отношении ряда лиц из МОК. Эти заявления были сделаны во время Континентального форума Американской конфедерации бокса (AMBC) в Бразилиа.

Подстрекательство к ненависти и уничижительной лексике в отношении лиц, работающих на МОК, которые просто выполняют свою профессиональную роль, и против МОК как организации, просто неприемлемо. Обвинения в том, что они «сокрывают преступления», абсолютная клевета.

Кроме того, призыв к тому, чтобы лицо, ранее связанное с МОК, было «застрелено» – это язык, которому нет места в спорте или в каких-либо цивилизованных дебатах.

МОК оставляет за собой все законные права», – сказано в заявлении на официальном сайте МОК.

14 июня Кремлев заявил, что проблемы МОК связаны с некоторыми людьми в руководстве, поставив под сомнение честность и прозрачность работы комитета.

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