Генеральный директор МОК: «Бокс будет представлен на Олимпийских играх 2028 года»

Теги МОК IBA бокс Кристоф де Кеппер Бокс/MMA/UFC

В МОК заявили, что бокс вернется в программу Олимпийских игр в 2028 году.

«IBA не удалось убедить МОК приостановить процесс лишения признания. Но я гарантирую, что бокс будет представлен на Олимпийских играх 2028 года», – заявил генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер.

Ранее МОК отозвал признание Международной ассоциации бокса. С 2020 года организацию возглавляет россиянин Умар Кремлев.

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1 комментарий

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Agent Smith
Зачем он там? Професионалы не соревнуются🥊
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