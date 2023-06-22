Генеральный директор МОК: «Бокс будет представлен на Олимпийских играх 2028 года»

В МОК заявили, что бокс вернется в программу Олимпийских игр в 2028 году.

« не удалось убедить МОК приостановить процесс лишения признания. Но я гарантирую, что бокс будет представлен на Олимпийских играх 2028 года», – заявил генеральный директор МОК Кристоф де Кеппер.

Ранее МОК отозвал признание Международной ассоциации бокса. С 2020 года организацию возглавляет россиянин .

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