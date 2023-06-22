Цзю – о решении МОК: «В IBA огромное количество стран. Получается, они все эти страны послали»
Константин Цзю отреагировал на решение МОК лишить Международную ассоциацию бокса признания.
«Это чисто политическое решение, тут все понятно. Нужно в любом случае предпринимать какие‑то действия, подать апелляцию. Просто так сложа руки сидеть не нужно.
Конечно, стоит попытаться бороться до конца, несмотря на всю ситуацию. В IBA огромное количество стран. Получается, они все эти страны послали далеко.
Каждая страна должна подать апелляцию для решения ситуации. Будем надеяться на лучшее», – сказал экс-чемпион мира по боксу Константин Цзю.
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Пхахаха! Кетаетс совсем кукухой поехал.