CAS отклонил апелляцию IBA о приостановлении рекомендации МОК лишить ассоциацию признания

Теги МОК IBA CAS бокс Бокс/MMA/UFC

CAS отклонил апелляцию IBA.

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что запрос Международной ассоциации бокса (IBA) о приостановлении исполнения рекомендации МОК лишить ассоциацию признания отклонен.

В заявлении CAS сказано, что оспариваемое решение останется в силе.

7 июня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отозвать признание IBA. С 20 по 22 июня пройдет внеочередная сессия МОК в удаленном формате.

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2 комментария

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Александр Митраков
Ответ Dizzod
Это что на Олимпиаде бокса не будет?
Будет, просто МОК будет сам решать, как пройдет квалификация
+2
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+2
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