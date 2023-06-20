CAS отклонил апелляцию IBA о приостановлении рекомендации МОК лишить ассоциацию признания

CAS отклонил апелляцию IBA.

Пресс-служба Спортивного арбитражного суда (CAS) сообщила, что запрос Международной ассоциации бокса (IBA) о приостановлении исполнения рекомендации МОК лишить ассоциацию признания отклонен.

В заявлении CAS сказано, что оспариваемое решение останется в силе.

7 июня Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал отозвать признание IBA. С 20 по 22 июня пройдет внеочередная сессия МОК в удаленном формате.

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