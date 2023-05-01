Кремлев – о МОК: «Им не нравится, что я жопы не лижу? Пусть даже не рассчитывают»

Президент Всемирной боксерской ассоциации Умар Кремлев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Бокс – великий вид спорта, мы уже выбрали свой путь. Для нас главный турнир – чемпионат мира. Боксом занимаются малоимущие и средний уровень. Наша задача, чтобы боксеры могли зарабатывать.

Мы боремся за каждого боксера, тренера, организацию. Мы демонстрируем свою независимость, чтобы IBA не управляли извне. Как это было ранее.

Вот заявляют, что коррупция в боксе была на Играх 2012 и 2016 года… Меня тогда не было. Сегодня в IBA нет проблем. Им не нравится, что я жопы не лижу? Пусть даже не рассчитывают. Им не нравится, что спортсмены зарабатывают больше, чем на Олимпиаде? Ну это их проблемы.

Я не вижу никаких проблем с МОК, у нас нет никаких проблем. Нет никаких долгов, нарушений в судействе, есть независимые судьи», – сказал Умар Кремлев.

Кремлев – о конфликте IBA и МОК: «Бокс – основатель олимпийского движения. Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения»

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