Кремлев – о МОК: «Им не нравится, что я жопы не лижу? Пусть даже не рассчитывают»

Теги МОК IBA бокс Умар Кремлев Бокс/MMA/UFC

Президент Всемирной боксерской ассоциации Умар Кремлев раскритиковал Международный олимпийский комитет (МОК).

«Бокс – великий вид спорта, мы уже выбрали свой путь. Для нас главный турнир – чемпионат мира. Боксом занимаются малоимущие и средний уровень. Наша задача, чтобы боксеры могли зарабатывать.

Мы боремся за каждого боксера, тренера, организацию. Мы демонстрируем свою независимость, чтобы IBA не управляли извне. Как это было ранее.

Вот заявляют, что коррупция в боксе была на Играх 2012 и 2016 года… Меня тогда не было. Сегодня в IBA нет проблем. Им не нравится, что я жопы не лижу? Пусть даже не рассчитывают. Им не нравится, что спортсмены зарабатывают больше, чем на Олимпиаде? Ну это их проблемы.

Я не вижу никаких проблем с МОК, у нас нет никаких проблем. Нет никаких долгов, нарушений в судействе, есть независимые судьи», – сказал Умар Кремлев.

Кремлев – о конфликте IBA и МОК: «Бокс – основатель олимпийского движения. Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения»

Федерация бокса США вышла из Международной боксерской ассоциации

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27 комментариев

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Мистер Блин
вот среди таких теперь и будем жить, кремлевы, пригожины и им подобные. ужас, а не перспектива
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Костя Паркер
Это говорит человек который ради того чтобы кому то понравится сменил фамилию)))
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-2
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BananaMama
Может им не нравится, что федерацию бокса возглавляет дважды судимый уголовник, который еще и лижет это самое разыскиваемому Гаагой военному преступнику?
+30
-4
+26
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clockworkorange
Две новости подряд, суть которых сконцетрирована вокруг задницы. Спортс, который мы заслужили)
+15
-2
+13
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BananaMama
Ответ Костя Паркер
Это говорит человек который ради того чтобы кому то понравится сменил фамилию)))
Фамилию он поменял из-за проблем с законом
+15
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Заборостроитель
Василий Конов-мл. надеюсь, отполировал высказывание Кремлева
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Atsuktuvas
МОК - это не #### Баха.
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Razovik
Ничего себе фантазии у человека
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Pikachu Pikachu
Так ведь лижет, просто другие
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Просто Я
Ответ Mortimer1
Так может в Гаагу жить поедешь если ты тем судьям лижешь это самое? Или деньжат не хватает? лол)
а ты че под бахмут еще не поехал, если патриот такой? без тебя точно не возьмут, поспеши
+3
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Мистер Блин
скоро 90-е в россии покажутся детским лепетом
+7
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jonnysilverhand01
Все что нужно знать об этом Кремлеве:

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев поддержал президента Российской Федерации Владимира Путина: «Огромное спасибо Владимиру Владимировичу за то, что он заострил внимание на роли тренеров и предложил как можно быстрее вернуть им статус преподавателей. Это очень своевременное и правильное решение…..» (6 октября 2020 год)

Через месяц это товарищ стал главой Международной ассоциации бокса … всем советую почитать про Кремлева журналистское расследование в «Советском спорте» (выпуск: август 2019 г.), уровень кумовства и коррупции - запредельный

PS
Когда вас спросит ребенок, про такое понятие, как «говорящая фамилия» - расскажите ему про Кремлева
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SGS55
Ответ Мистер Блин
скоро 90-е в россии покажутся детским лепетом
ты про 90-е по чьим рассказам знаешь?
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За наш футбол!
Роднина о том что кто-то,что-то ХАВАЕТ,этот про ЛИЗАНИЕ ЖОП...
Публичные люди во всей красе...
Осталось сьезды депутатов открывать словами :"Вечер в хату,часик в радость,чифир в сладость!"
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Исм Исмаилов
Думаю наоборот)))
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Sobachkin
Зато лижет другим....
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Магомед Анварбегов
спортс.ру а вам можно непристойные слова писать почему коментаторам нельзя??????????
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Melnikov1968
Интеллигентный человек.
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centavr1
на каждого кремлева найдется свой дронов.
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mikerud
такой тактичный заголовок и всего 20 комментов), спортс это провал), может матерное что-нибудь, чтоб хотя бы до 30-40 поднять?
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Buharoid
Ответ BananaMama
Фамилию он поменял из-за проблем с законом
А, ну тогда ладно.
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MaxBridge
Комментарий удален модератором
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