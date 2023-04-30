Кремлев – о недопуске IBA на Олимпиаду: «Бокс – основатель олимпийского движения. Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения»
Умар Кремлев рассказал о переговорах с МОК о восстановлении IBA.
Президент Всемирной боксерской ассоциации Умар Кремлев заявил, что ведет диалог с МОК о статусе организации.
Ранее IBA проводила отбор на олимпийские игры, но, начиная с Игр в Токио, этим занимается сам МОК.
«У нас создана специальная группа, идет переписка. Наша основная задача – турниры. Чемпионат мира – главное событие для боксеров.
Ну и конечно, будем отстаивать бокс на Олимпиаде. Не дадим изгоям общества нарушить спортивные правила, культуру спорта.
Бокс – основатель олимпийского движения. Пока это предупреждение. Дальше будут серьезные решения.
Не должно существовать спортивных чиновников, которые хотят кого-то лишить флага или гимна либо исключить вид спорта. Мы должны развивать спорт.
Чемпионат мира никто не исключит, мы будем отстаивать свою независимость и идти своей дорогой», – сказал Кремлев.
Федерация бокса США вышла из Международной боксерской ассоциации
Не следует забывать, что IBA под санкциями МОК из-за допинговых случаев. Даже то, что россиянин в президентах - не повод для отстранения.