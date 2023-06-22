Олейник – о последствиях боя с Томпсоном: «МРТ была лучше, чем до поединка. Наверное, что-то встало на место»

Алексей Олейник рассказал о последствиях поражения в поединке с Оли Томпсоном.

– Допускаете возможность проведения реванша с Оли Томпсоном, которому вы проиграли нокаутом в первом поединке после ухода из ? Правда, та встреча не пошла в официальную статистику.

– Без проблем, если он будет предложен.

– Будете ли вы просить его в соперники?

– Нет, если кто-то предложит. У меня к нему никакой неприязни нет, это опытный боец, который выступал в топовых промоушенах, у него 40 боев. Много у нас таких бойцов? Их очень мало.

– У вас остались вопросы к рефери того поединка?

– Зачем вопросы, если все прошло. Их нужно было задавать сразу. А ходить и ныть, что меня засудили…

– Вы в самый последний момент узнали об ограничениях в 10 секунд в партере?

– Я их не знал. Перед боем мне лично сказал, что никаких ограничений в нашем поединке быть не может.

Пару дней после боя с Оли я чувствовал себя не очень хорошо. Но травма была психологической. На четвертый день я сделал МРТ, а до этого я делал ее за три месяца до боя…

И МРТ после боя была лучше. Наверное, что-то встало на место, – сказал ветеран ММА Алексей Олейник.

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