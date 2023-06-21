Алексей Олейник: «Фьюри, Джошуа, Уайлдер – не слежу за ними. Они же не наши»

Теги Алексей Олейник Дмитрий Кудряшов бокс Алексей Папин Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник объяснил, почему перестал следить за боксом.

– Чьи бои в боксе вы смотрите?

– Дмитрия Кудряшова, Алексея Папина.

– А за топами тяжелого веса в боксе следите? Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер

– Не слежу – неинтересно. Они же не наши. Фьюри где живет? В Мытищах?

– Можете вспомнить поединки, для просмотра которых вы просыпались ночью?

– По боксу – не могу. А зачем мне просыпаться ночью, когда я могу посмотреть потом в записи? Из последних боев я смотрел поединок Дмитрия Кудряшова, – сказал ветеран ММА Алексей Олейник.

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7 комментариев

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margincall
Какие же они недалёкие эти Олейники, Минеевы и Емельяненки
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Агалар
и смотрит только российский футбол.
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s_h_a_m_a_n
Надо было про Цзю спросить))
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Верховный Лорд
Они ведь не из Флориды
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Мага осторожный
Джошуа, Фьюри, Уайлдер: А кто такой Олейник? Олейник делает из себя идиота, который живёт в пещере
+1
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napoli_14
Пожалуй, не буду я его называть больше дядя Леша.
Совсем плох стал.
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zip13
это он теперь всё, с Америки вернулся
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