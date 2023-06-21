Алексей Олейник: «Фьюри, Джошуа, Уайлдер – не слежу за ними. Они же не наши»

Алексей Олейник объяснил, почему перестал следить за боксом.

– Чьи бои в боксе вы смотрите?

– Дмитрия Кудряшова, .

– А за топами тяжелого веса в боксе следите? , , …

– Не слежу – неинтересно. Они же не наши. Фьюри где живет? В Мытищах?

– Можете вспомнить поединки, для просмотра которых вы просыпались ночью?

– По боксу – не могу. А зачем мне просыпаться ночью, когда я могу посмотреть потом в записи? Из последних боев я смотрел поединок , – сказал ветеран ММА Алексей Олейник.

Олейник дебютирует в профессиональном боксе: «Я превосходно спарринговал с Розенстрайком, Орловским»

Джефф Монсон: «Олейник не будет моим соперником»