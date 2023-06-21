Алексей Олейник: «Фьюри, Джошуа, Уайлдер – не слежу за ними. Они же не наши»
Алексей Олейник объяснил, почему перестал следить за боксом.
– Чьи бои в боксе вы смотрите?
– Дмитрия Кудряшова, Алексея Папина.
– А за топами тяжелого веса в боксе следите? Тайсон Фьюри, Энтони Джошуа, Деонтей Уайлдер…
– Не слежу – неинтересно. Они же не наши. Фьюри где живет? В Мытищах?
– Можете вспомнить поединки, для просмотра которых вы просыпались ночью?
– По боксу – не могу. А зачем мне просыпаться ночью, когда я могу посмотреть потом в записи? Из последних боев я смотрел поединок Дмитрия Кудряшова, – сказал ветеран ММА Алексей Олейник.
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Совсем плох стал.