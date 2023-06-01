Олейник – о возможной схватке с Исмаиловым: «Почему нет? Мы боролись десятки раз»

Теги MMA Алексей Олейник Магомед Исмаилов Бокс/MMA/UFC

Алексей Олейник высказался о потенциальной схватке с Магомедом Исмаиловым.

– Правда ли, что Никита Бурчак теперь ваш менеджер?

– У нас свободный договор. Он наряду с другими может находить и предлагать мне поединки.

– Никита недавно сказал, что есть идея устроить вам борцовскую схватку с Магомедом Исмаиловым. Вам это интересно?

– А почему нет? Мы боролись десятки раз в зале. Можно и разочек на соревнованиях, – сказал ветеран ММА Алексей Олейник.

Менеджер Олейника: «Хотим предложить Магомеду Исмаилову выступить по вольной борьбе против Алексея»

Брат Исмаилова – о потенциальной схватке с Олейником: «У Магомеда проблемы с коленями, но он готов»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Идущий к реке
Взяли в оборот дядю Лешу. Не за горами бой с АЕ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий