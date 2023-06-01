Олейник – о возможной схватке с Исмаиловым: «Почему нет? Мы боролись десятки раз»

Алексей Олейник высказался о потенциальной схватке с Магомедом Исмаиловым.

– Правда ли, что Никита Бурчак теперь ваш менеджер?

– У нас свободный договор. Он наряду с другими может находить и предлагать мне поединки.

– Никита недавно сказал, что есть идея устроить вам борцовскую схватку с Магомедом Исмаиловым. Вам это интересно?

– А почему нет? Мы боролись десятки раз в зале. Можно и разочек на соревнованиях, – сказал ветеран ММА Алексей Олейник.

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