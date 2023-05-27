Секундант Оли Томпсона: «У меня нет никаких отношений с Олейником. Мы когда-то работали вместе, а потом он говорил, что нас не знает»
Гор Азизян не стал отрицать, что победа над Алексеем Олейником носила характер личной.
«У меня нет никаких отношений с Олейником. Мы в свое время работали вместе. Он представлял наш клуб, потом перестал. Говорил, что нас не знает…
С точки зрения бизнеса этот бой не был принципиальным. Мы всем помогаем. А если рассматривать это, как какую-то личную историю... может быть.
Я понимал, что Олейник может пропустить такой удар. Оли у нас в зале пятый день, хотя мы просили, чтобы он прилетел раньше, но он смог только так. Богдан Гуськов ему помогал, брат Джонни Уокера (боец UFC – примечание Sports.ru) Вальтер Уокер.
Мы потом выложим видео, где будет показано, как и что мы готовили», – сказал секундант Оли Томпсона Гор Азизян.
Олейник проиграл Томпсону нокаутом на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
Нокаут в бою Алексея Олейника и Оли Томпсона на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ»
1 комментарий