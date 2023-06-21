Олейник дебютирует в профессиональном боксе: «Я превосходно спарринговал с Розенстрайком, Орловским»

Алексей Олейник дебютирует в профессиональном боксе.

«Первый бой у меня на «Кубке Казанского Кремля» в 20-х числах августа. Сумма контракта – 10 миллионов рублей за пять боев. Соперник? Это иностранец.

Сейчас полностью переключусь на ударную технику и буду надеяться, что в августе у меня все получится.

Я спарринговал с прекрасными ударниками – , , .

Это крутые ударники на уровне ММА, и с ними я превосходно спарринговал», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.

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