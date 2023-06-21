Олейник дебютирует в профессиональном боксе: «Я превосходно спарринговал с Розенстрайком, Орловским»
Алексей Олейник дебютирует в профессиональном боксе.
«Первый бой у меня на «Кубке Казанского Кремля» в 20-х числах августа. Сумма контракта – 10 миллионов рублей за пять боев. Соперник? Это иностранец.
Сейчас полностью переключусь на ударную технику и буду надеяться, что в августе у меня все получится.
Я спарринговал с прекрасными ударниками – Жаирзиньо Розенстрайк, Андрей Орловский, Джуниор Дос Сантос.
Это крутые ударники на уровне ММА, и с ними я превосходно спарринговал», – сказал экс-боец UFC Алексей Олейник.
Менеджер Олейника предложил Джеффу Монсону бой с Алексеем
Алексей Олейник: «Милохин или Моргенштерн* хуже Дацика или Александра Емельяненко»
5 комментариев