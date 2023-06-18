Кудряшов – о победе Цзю: «Боксу не хватает такой жестокости в стиле молодого Тайсона»

Дмитрий Кудряшов сравнил Тима Цзю с Майком Тайсоном.

«Выйди Цзю с таким же настроем, и у Джермалла Чарло появятся проблемы. Но давайте будем откровенными… Чарло совсем не Карлос Окампо.

Цзю в порядке, и то, что он делает, очень нравится нам – зрителям. Мы предсказывали досрочную победу, но ближе к середине. А тут Цзю просто смял соперника.

Боксу сейчас не хватает такой жестокости в стиле молодого , а с кем он это проделывал – не так важно», – сказал экс-чемпион мира .

18 июня Цзю победил Карлоса Окампо нокаутом в первом раунде. Теперь его рекорд составляет 23-0.

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