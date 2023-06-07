Алексей Папин – об Александре Емельяненко: «Блогер легонько попал – Саша был готов упасть. Человек болен»

Алексей Папин призвал Александра Емельяненко прекратить участвовать в боях.

«Ну вы видели, как блогер ему отдал руку. Ну это смешно. Блогер просто стукнул его, легонько попал – Саша уже был готов упасть. Ну куда это.

Человек болен, ему лечиться надо. Я ни в коем случае не хочу говорить чего-то плохого, просто переживаю за его здоровье.

Это действительно легенда нашего спорта, и очень печально, что его карьера вот так заканчивается», – сказал боксер .

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