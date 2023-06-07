Алексей Папин – об Александре Емельяненко: «Блогер легонько попал – Саша был готов упасть. Человек болен»
Алексей Папин призвал Александра Емельяненко прекратить участвовать в боях.
«Ну вы видели, как блогер ему отдал руку. Ну это смешно. Блогер просто стукнул его, легонько попал – Саша уже был готов упасть. Ну куда это.
Человек болен, ему лечиться надо. Я ни в коем случае не хочу говорить чего-то плохого, просто переживаю за его здоровье.
Это действительно легенда нашего спорта, и очень печально, что его карьера вот так заканчивается», – сказал боксер Алексей Папин.
Фильм Гай Германики об Александре Емельяненко покажут на фестивале в Шанхае
Брат Исмаилова – об отношениях Федора и Александра Емельяненко: «Хвала Аллаху, у меня нет такой ситуации, мы с Магомедом понимаем друг друга»
1 комментарий